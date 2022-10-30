Лавров сравнил отношения РФ и США с Карибским кризисом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодняшняя ситуация в отношения с США схожа с Карибским кризисом, поскольку непосредственные угрозы создают прямо на границах РФ, сообщил Лавров.

«РФ пока не видит готовности США и их сателлитов проявить ответственность и мудрость для урегулирования ситуации на Украине», - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия готова к диалогу с Западом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, но при условии гарантий безопасности для страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

