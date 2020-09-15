Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным

Отмечается, что Лавров также призвал не использовать родственников Навального как препятствие для допуска российских криминалистов и врачей к информации по течению болезни политика. Также глава российского МИД подтвердил готовность России участвовать в расследовании инцидента.

Кроме того, Лавров добавил, что Москва ожидает передачу биоматериалов и медицинских документов по Навальному. Он добавил, что в противном случае это будет рассматриваться как «отсутствие у партнёров желания способствовать установлению истины в рамках объективного и всестороннего расследования случившегося».

Навального госпитализировали 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва в Омске. После двух дней в омской больнице, его в состоянии комы перевезли в немецкую клинику. По данным немецких властей, результаты анализа показали отравление политика веществом типа «Новичок».



