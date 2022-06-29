Лавров прибыл с визитом в Минск
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров пробудет в Белоруссии три дня. Отмечается, что визит посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между странами.
Белоруссия стала одной из немногих стран, которые не ввели санкции против РФ в связи с началом военной операции страны на территории Украины.
Ранее в начале июня самолет Лаврова, который направлялся с официальном визитом в Сербию, не пропустили Болгария, Северная Македония и Черногория. Страны закрыли свое воздушное пространство для самолёта политика на его пути в Сербию.
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