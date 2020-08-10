Лавров поздравил Лукашенко с победой на выборах

Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил Александра Лукашенко, который по итогам оглашенных ЦИК результатов президентских выборов набрал наибольшее количество голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Лавров передал поздравление в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Отмечается, что в ходе разговора Макей рассказал Лаврову об итогах выборов, которые состоялись в стране 9 августа.

По информации ЦИК, Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей, его ближайший конкурент - Светлана Тихановская (около 10%). Лукашенко находится у власти более 26 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров
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