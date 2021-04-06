Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, сообщения об этом – спекуляции.

Министр отметил, что отношения двух стран достигли лучшего за всю историю уровня, но говорить о военном союзе не стоит.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайМИД РФСергей Лавров
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