Лавров опроверг сообщения о планах создать военный союз с Китаем
6 апреля 202112:40
Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.
По его словам, сообщения об этом – спекуляции.
Министр отметил, что отношения двух стран достигли лучшего за всю историю уровня, но говорить о военном союзе не стоит.
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6 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru