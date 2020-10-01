Лавров объяснил кризис доверия в Европе геополитическими играми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Европе возник кризис доверия из-за политики ориентации на НАТО и геополитических игр. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ к участникам форума по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. Оно размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров называет «близорукой» политику, направленную на поиск односторонних преимуществ. Он отмечает, что из-за кризиса на этой почве многосторонний масштабный потенциал сотрудничества России и Германии так и остаётся не воплощённым на практике, передает RT.

Глава МИД также констатирует, что ФРГ пытается прямо сдерживать Россию, для чего Берлин выдвигает необоснованные обвинения и ставит ультиматумы. Однако, по словам Лаврова, напряженность надо преодолеть взаимными усилиями обеих сторон.

Министр выразил уверенность в общности коренных интересов у России и Германии. Он подчеркнул, что Москва и Берлин должны вместе противостоять реальным вызовам человечеству, отмечает РИА ФАН.

