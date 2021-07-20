Лавров и Керри провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в беседе, состоявшейся по инициативе американской стороны, Лавров и Керри обсудили итоги визита посланника американского президента в Москву «с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении».

Кроме того, стороны обсудили совместную подготовку к конференции ООН об изменении климата в Глазго, запланированной на ноябрь.

