Лавров и Керри провели телефонный разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает пресс-служба МИД РФ.
Отмечается, что в беседе, состоявшейся по инициативе американской стороны, Лавров и Керри обсудили итоги визита посланника американского президента в Москву «с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении».
Кроме того, стороны обсудили совместную подготовку к конференции ООН об изменении климата в Глазго, запланированной на ноябрь.
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