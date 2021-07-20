Лавров и Керри провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в беседе, состоявшейся по инициативе американской стороны, Лавров и Керри обсудили итоги визита посланника американского президента в Москву «с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении».

Кроме того, стороны обсудили совместную подготовку к конференции ООН об изменении климата в Глазго, запланированной на ноябрь.

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ФОТО: Переговоры госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже 14 октября 2014 г.
ТЕГИ:Телефонный РазговорКлиматДжон КерриСергей Лавров
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