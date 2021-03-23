Лавров: Евросоюз уничтожил отношения с Россией

Отношения России с Евросоюзом были уничтожены Брюсселем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Лаврова, из-за текущей ситуации отношения Москвы и Пекина развиваются быстрее, нежели «то, что осталось» от отношений с европейскими странами, отмечает Газета.ру.

Однако глава МИД России уверен, что страна всегда была готова к сотрудничеству, сообщает Ura.ru.

Лавров добавил, что Москва будет открыта для равноправного диалога с ЕС, когда Европа устранит аномалию в отношениях с РФ, отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Россия якобы настроена на противостояние с Евросоюзом, напоминают Известия. По мнению Борреля, РФ превращается в авторитарное государство и отдаляется от ЕС все стремительнее.

