Кремль отреагировал на очередные обвинения Навального

Берлин не предоставил Москве никаких данных по отравлению Алексея Навального, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее оппозиционер заявил, что к его отравлению причастны спецслужбы РФ, якобы действовавших по приказу Владимира Путина. Комментируя обвинения, выдвинутые Навальным, Дмитрий Песков заявил, что пока ничего нового в разбирательстве не произошло, а Берлин, который мог бы предоставить информацию, пока молчит.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, после чего его госпитализировали в омскую больницу. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не обнаружено.

Позже Навального перевезли самолетом в Германию. Через некоторое время правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. Российская сторона направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, которые пока остались без ответа.

