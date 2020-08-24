Кремль отреагировал на высылку российского дипломата из Австрии

Российская сторона, так или иначе, ответит на решение Австрии выслать дипломата из страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля, в частности, напомнил, что посольство РФ уже заявило о принципе зеркальных действий. Остальное должен прояснить МИД, добавил Песков.

Австрия намерена выслать одного из российских дипломатов по подозрению в промышленном шпионаже. По сообщениям местной прессы, он якобы собирал информацию через гражданина Австрии на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий. Дипломату предписано покинуть территорию страны до 1 сентября.

В российском посольстве назвали решение Вены безосновательным и ущербным для конструктивных двусторонних отношений.

