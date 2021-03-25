Кравчук заявил о бессмысленности новой встречи в «нормандском формате»
Назначать дату встречи представителей стран «нормандской четверки» не имеет смысла до утверждения нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает РИА Новости.
По словам Кравчука, Франция, Германия и Украина предложили план, но «РФ молчит». Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о доработанном плане по урегулированию конфликта.
Встречи в нормандском формате проходят с 2014 года. В состав «нормандской четверки» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предыдущая встреча прошла в декабре 2019 года в Париже.
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