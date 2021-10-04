Кочарян заявил о готовности к акциям для смены власти в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им политический блок «Армения» намерен начать уличные акции для смены власти в республике. Об этом сообщает ТАСС.

В июне в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна. Блок Кочаряна стал вторым.

Однако политическая сила экс-президента отказалась признавать результаты голосования, заявив, что в процессе были допущены многочисленные нарушения. Блок «Армения» обратился в Конституционный суд с требованием признать итоги выборов недействительными, напоминает телеканал «360».

