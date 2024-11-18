Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Политик выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии с речью, посвященной текущей ситуации и задачам вооруженных сил Северной Кореи. Лидер страны высказался об угрозе «антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил», в том числе США и «марионеточной» Южной Кореи, создавших самую напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове.
«И [Ким Чен Ын] выдвинул перед нашими вооруженными силами... боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации», — подчеркивает ЦТАК.
Лидер КНДР указал на важность подготовки, место и роль батальонов, основные задачи их командиров и политруков в «ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил», чтобы все северокорейские вооруженные силы были в полной готовности к войне.
Ранее сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон предупредила, что несоблюдение баланса военных сил на Корейском полуострове приведет к вооруженному конфликту, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде призвали обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества
- Боец «Ахмата» рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
- В Астрахани напали на экс-игрока футбольной сборной России Вадима Евсеева
- Над пятью регионами России уничтожили 59 беспилотников ВСУ
- Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне
- Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары Украины вглубь России
- Команда Трампа отреагировала на разрешение Украине бить вглубь России
- Писториус заявил, что ракеты Taurus не помогут Украине на поле боя
- СМИ: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца
- Хабек в случае избрания канцлером ФРГ намерен поставить Киеву ракеты Taurus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru