Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политик выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии с речью, посвященной текущей ситуации и задачам вооруженных сил Северной Кореи. Лидер страны высказался об угрозе «антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил», в том числе США и «марионеточной» Южной Кореи, создавших самую напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове.

«И [Ким Чен Ын] выдвинул перед нашими вооруженными силами... боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации», — подчеркивает ЦТАК.

Лидер КНДР указал на важность подготовки, место и роль батальонов, основные задачи их командиров и политруков в «ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил», чтобы все северокорейские вооруженные силы были в полной готовности к войне.

Ранее сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон предупредила, что несоблюдение баланса военных сил на Корейском полуострове приведет к вооруженному конфликту, напоминает Ura.ru.

