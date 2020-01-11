Кандидат в президенты США Уильямсон покинула предвыборную гонку

Писательница Марианна Уильямсон заявила о завершении участия в предвыборной гонке на пост президента США. Об этом сообщает the Washington Post.

«Я оставалась в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью высказать нашу позицию», - приводит ее слова издание. Уильямсон также заявила, что не хочет мешать «прогрессивному кандидату выиграть».

Уильямсон официально объявила о своей кандидатуре в январе прошлого года. Выборы США пройдут в ноябре 2020 года. Главным претендентом на пост от демократов считается Джо Байден.

