Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО

Депутат французского парламента Жан-Люк Меланшон заявил, что страна должна выйти из НАТО для восстановления военной независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление кандидат в президенты сделал в интервью газете Le Mond.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:НАТОФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры