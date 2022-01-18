Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО
18 января 202222:16
Депутат французского парламента Жан-Люк Меланшон заявил, что страна должна выйти из НАТО для восстановления военной независимости. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление кандидат в президенты сделал в интервью газете Le Mond.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru