Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО

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Соответствующее заявление кандидат в президенты сделал в интервью газете Le Mond.

Депутат французского парламента Жан-Люк Меланшон заявил, что страна должна выйти из НАТО для восстановления военной независимости. Об этом сообщает ТАСС.

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