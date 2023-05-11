Источник: Решение о сроке продления зерновой сделки не принято

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на продление соглашения как минимум на 60 дней.

«Решение не принято. Это было заявление об ожиданиях», — отметил источник, комментируя слова турецкого министра.

Собеседник агентства указал, что надежды на консенсус есть, однако все зависит от итогов переговоров.

Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерновой инициативе пройдет 10-11 мая, напоминает РИА ФАН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по поводу продления зерновой сделки, призвав дождаться результатов переговоров, пишет Ura.ru.

