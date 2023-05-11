Источник: Решение о сроке продления зерновой сделки не принято
Решение относительно сроков продления зерновой сделки еще не принято. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на продление соглашения как минимум на 60 дней.
«Решение не принято. Это было заявление об ожиданиях», — отметил источник, комментируя слова турецкого министра.
Собеседник агентства указал, что надежды на консенсус есть, однако все зависит от итогов переговоров.
Встреча представителей Турции, России, Украины и ООН по зерновой инициативе пройдет 10-11 мая, напоминает РИА ФАН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по поводу продления зерновой сделки, призвав дождаться результатов переговоров, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru