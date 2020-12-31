Испания достигла договорённости с Великобританией по Гибралтару
Власти Испании и Великобритании избежали «жёсткого Brexit» в Гибралтаре, достигнув предварительного соглашения о пересечении границы на этой территории. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
Слова главы испанского МИД приводит агентство РИА Новости. Как отметила Лайя, договорённость станет основой будущего соглашения Евросоюза и Великобритании.
Глава МИД Испании подчеркнула, что соглашение позволяет применять к Гибралтару европейские программы и политику ЕС. Кроме того, к территории применят Шенген, благодаря чему удастся снять контроль и устранить барьеры между территориями Испании и Британии.
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II утвердила соглашение о торговле с ЕС после Brexit, которое представители государства и Евросоюза заключили 24 декабря.
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