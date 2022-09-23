Ирландия рассмотрит выдачу виз россиянам, избегающим мобилизации

Власти Ирландии рассмотрят возможность выдачи виз россиянам, не желающим участвовать в объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление сделал премьер-министр республики Михол Мартин в ходе выступления на Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

Позднее Песков заявил, что решение о частичной мобилизации было принято в связи с тем, что в настоящее время России противостоит блок НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ИрландияМобилизация
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