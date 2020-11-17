«Идите на улицы». Оппозиционным депутатам Госдумы посоветовали сложить полномочия

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх напомнил депутатам об обязанности соблюдать Конституцию, сообщает ТАСС.



В ходе обсуждения законопроекта о неприкосновенности экс-президентов России, представители оппозиционных фракций раскритиковали положения документа, после чего Минх заявил, что несогласным стоит сложить полномочия.

«Я вам предлагаю, ну не нравится Конституция, ну закрывайте вы эту работу. Идите на улицы. Я говорю о добровольном сложении полномочий. Вы обязаны Конституцию соблюдать, вы обязаны принимать решения в рамках Конституции», — отметил полпред.

Во вторник 17 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантиях бывшему президенту России и его семье. Согласно документу сложивший полномочия глава государства не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, задержан или арестован, подвергнут допросу, обыску, личному досмотру.

