Гудков отказался участвовать в выборах в Госдуму РФ
Уехавший в Болгарию экс-депутат Дмитрий Гудков в своём Telegram-канале заявил, что не намерен участвовать в выборах в Госдуму, а Россию покинул временно.
Политик назвал свой отъезд «тактическим отступлением для передислокации сил». Он подчеркнул, что не намерен эмигрировать и разрывать все связи.
Оппозиционер написал, что решил временно покинуть Россию из-за таких событий, как разгром штабов Навального (организация, признанная экстремистской на территории РФ) и тюремное заключение самого Алексея Навального, а также арест экс-директора фонда «Открытая Россия» (признан нежелательной организацией в РФ) Андрея Пивоварова.
По словам Гудкова, он планировал бороться за место в Госдуме РФ, однако принятые в стране законы об экстремизме, а также иноагентах и нежелательных организациях, делают невозможным участие в выборах для независимых кандидатов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на следят за делом Дмитрия Гудкова и его отъездом из России, сообщает RT. По его словам, если всё делается по закону, то любой гражданин может выехать и вернуться в страну.
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