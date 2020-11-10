Госдума утвердила кандидатуры новых министров

Госдума РФ утвердила на пленарном заседании 10 ноября внесённые премьером кандидатуры на должности пяти федеральных министров.

В пресс-службе нижней палаты Федерального собрания сообщили, что Александр Козлов утверждён на должности министра природных ресурсов и экологии. Виталий Савельев станет министром транспорта России, а министерство строительства и ЖКХ возглавит Ирек Файзуллин.

На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков, а Николай Шульгинов станет главой министерства энергетики.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому был установлен новый порядок назначения на должность членов правительства - их будут назначать после согласования с Госдумой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что назначение новых министров не связано с неисполнением предшественниками поручений президента - это ротационный процесс.

