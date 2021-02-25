Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в республике

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

В сообщении говорится, что глава МИД Армении рассказал своему российскому коллеге о последнем развитии событий в республике.

В российском ведомстве отметили, что происходящее в Армении является внутренним делом республики. Глава МИД РФ также выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.

Ранее Генштаб ВС Армении призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает РЕН ТВ. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

