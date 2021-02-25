Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в республике
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщает пресс-служба российского дипведомства.
В сообщении говорится, что глава МИД Армении рассказал своему российскому коллеге о последнем развитии событий в республике.
В российском ведомстве отметили, что происходящее в Армении является внутренним делом республики. Глава МИД РФ также выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.
Ранее Генштаб ВС Армении призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает РЕН ТВ. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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