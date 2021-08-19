Главой МИД Армении стал экс-спикер парламента Арарат Мирзоян
Экс-спикера парламента Армении Арарата Мирзояна назначили министром иностранных дел страны. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян.
«Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — цитирует РИА ФАН сообщение пресс-службы главы государства.
Исполняющий обязанности главы МИД министра Ара Айвазян был уволен с занимаемой должности в конце мая, напоминает RT. После обязанности министра исполнял замглавы ведомства Армен Григорян.
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