Глава Секретной службы США ушел в отставку

Глава Секретной службы США Джеймс Мюррей ушел в отставку. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

В документе президент выразил признательность за службу стране и «нашей семье». Причины отставки не указываются.

В зоне ответственности Секретной службы США находится охрана первых лиц государства.

