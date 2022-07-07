Глава Секретной службы США ушел в отставку
7 июля 202222:59
Глава Секретной службы США Джеймс Мюррей ушел в отставку. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
В документе президент выразил признательность за службу стране и «нашей семье». Причины отставки не указываются.
В зоне ответственности Секретной службы США находится охрана первых лиц государства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru