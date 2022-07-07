Глава Секретной службы США ушел в отставку

Глава Секретной службы США Джеймс Мюррей ушел в отставку. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

В документе президент выразил признательность за службу стране и «нашей семье». Причины отставки не указываются.

В зоне ответственности Секретной службы США находится охрана первых лиц государства.

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ФОТО: РИА Новости
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