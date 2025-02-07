Глава офиса Зеленского провел переговоры со спецпосланником Трампа
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог провели переговоры. Об этом украинский политик сообщил в Telegram-канале.
По словам Ермака, стороны обсудили предстоящий визит Келлога на Украину, который «очень важен» для Киева.
«Также говорили о ситуации на фронте, вопросах безопасности гражданского населения... Обсудили предстоящие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности», — подчеркнул глава офиса украинского лидера.
Ранее СМИ сообщили, что Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля, напоминает RT.
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