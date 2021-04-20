Глава Минкультуры Украины призвал к «ласковой украинизации»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что многие граждане используют в быту не украинский, а русский язык, сообщает РИА Новости.

По его словам, де-факто доминирующим в стране является украинский язык, и чтобы он стал не просто государственным, но ещё и основным в быту, нужна «ласковая украинизация».

Ткаченко отметил, что есть специальные платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, а также государственная программа для его поддержки, которая будет принята «в ближайшие дни».

«Безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке», - подчеркнул министр.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вторым языком в стране следует сделать английский, сообщает RT. По его словам, это станет защитой от «лингвистической войны» России.

