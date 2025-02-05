Глава МИД Великобритании прибыл на Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщил портал Fakty.

«Утром 5 февраля на Украину... прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании», — отмечает издание.

Министра встретил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По его словам, стороны планируют обсудить сотрудничество и совместные проекты по безопасности.

В январе Украину посетил премьер Британии Кир Стармер для подписания соглашения о «столетнем партнерстве», напоминает RT.