Глава МИД Великобритании прибыл на Украину
5 февраля 202511:48
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыл с рабочим визитом на Украину. Об этом сообщил портал Fakty.
«Утром 5 февраля на Украину... прибыл глава министерства иностранных дел Великобритании», — отмечает издание.
Министра встретил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. По его словам, стороны планируют обсудить сотрудничество и совместные проекты по безопасности.
В январе Украину посетил премьер Британии Кир Стармер для подписания соглашения о «столетнем партнерстве», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru