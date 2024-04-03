Глава МИД Лавров вскоре отправится на переговоры в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Китай в ближайшее время. Поездку анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Глава МИД проведет переговоры со своим китайским коллегой. Лавров и Ван И обсудят двустороннее сотрудничество, взаимодействия на международной арене. По словам Захаровой, внимание будет акцентировано на работе Пекина и Москвы в ООН, БРИКС, ШОС, Большой двадцатке, АТЭС, других объединениях и форумах.

Министры в обязательном порядке обменяются мнениями по теме Украины, по обстановке в азиатско-тихоокеанском регионе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вашингтон днём ранее выразил обеспокоенность помощью, которую, по его данным, Китай оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.

