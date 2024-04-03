Глава МИД Лавров вскоре отправится на переговоры в Китай
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится с визитом в Китай в ближайшее время. Поездку анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Глава МИД проведет переговоры со своим китайским коллегой. Лавров и Ван И обсудят двустороннее сотрудничество, взаимодействия на международной арене. По словам Захаровой, внимание будет акцентировано на работе Пекина и Москвы в ООН, БРИКС, ШОС, Большой двадцатке, АТЭС, других объединениях и форумах.
Министры в обязательном порядке обменяются мнениями по теме Украины, по обстановке в азиатско-тихоокеанском регионе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Вашингтон днём ранее выразил обеспокоенность помощью, которую, по его данным, Китай оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru