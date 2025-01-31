Глава МИД Канады заявила, что страна никогда не станет штатом или колонией

Тему присоединения Канады к США не обсуждали на встречах главы канадского МИД Мелани Жоли с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Об этом рассказала сама министр в интервью газете Financial Times.

Ранее американские власти выступали с идеей о включении Канады в состав США. Так, президент Штатов Дональд Трамп обещал стране серьезные налоговые послабления, если она станет 51-м американским штатом.

Как отметила Жоли, вопрос присоединения Канады к США «абсолютно» не обсуждали в ходе ее поездки.

«Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией», — заявила министр.

Между тем СМИ сообщили, что Трамп может использовать стремление провинции Квебек к независимости от Канады для реализации планов по присоединению страны к США, пишет «Свободная пресса».

