Глава МИД Канады заявила, что страна никогда не станет штатом или колонией
Тему присоединения Канады к США не обсуждали на встречах главы канадского МИД Мелани Жоли с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Об этом рассказала сама министр в интервью газете Financial Times.
Ранее американские власти выступали с идеей о включении Канады в состав США. Так, президент Штатов Дональд Трамп обещал стране серьезные налоговые послабления, если она станет 51-м американским штатом.
Как отметила Жоли, вопрос присоединения Канады к США «абсолютно» не обсуждали в ходе ее поездки.
«Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией», — заявила министр.
Между тем СМИ сообщили, что Трамп может использовать стремление провинции Квебек к независимости от Канады для реализации планов по присоединению страны к США, пишет «Свободная пресса».
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