Евросоюз введет санкции против России из-за Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова о решении Совета ЕС ввести санкции в отношении ответственных за предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорится о соглашении, достигнутом на Совете по иностранным делам 12 октября, и начале подготовительной работы «для наказания лиц, причастных к этой попытке убийства».

Боррель подчеркнул, что в России должны провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме этого Россию призвали полностью выполнять Минские договоренности. Верховный представитель подтвердил, что ЕС желает поддерживать отношения с Россией и намерен расширять сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли «политического консенсуса» по антироссийским санкциям из-за ситуации с Навальным. Во французской газете Le Monde появилась информация, что в санкционный список могут включить девять российских чиновников, в том числе сотрудников администрации президента России и структур госбезопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти публикации «не могут и не должны быть поводом для какой-то реакции».

