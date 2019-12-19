Евросоюз единогласно продлил антироссийские санкции
Совет Евросоюза принял постановление о продлении санкций против России, срок действующих ограничений истекает в январе 2020 года. Решение было принято единогласно. Таким образом санкции будут действовать до 31 июля 2020 года.
Отмечается, что санкционный режим против Москвы сохраняется из-за невыполнения Россией минских договоренностей.
Санкции Евросоюза против России впервые были введены в 2014 году из-за событий на Украине.
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за санкционного противостояния ЕС и России его страна потеряла 8,5 миллиарда долларов, передает RT.
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