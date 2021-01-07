«Это внутреннее дело США». Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти желают народу США с достоинством пережить драматический момент в истории страны, сообщает ТАСС.

Захарова назвала американские СМИ «инструментом политической борьбы», а электоральную систему в США - «архаичной», «не отвечающей современным демократическим стандартам», «создающей возможности для многочисленных нарушений». По её словам, всё это и привело к расколу в обществе.

Представитель российского МИД добавила, что Москва считает события в Вашингтоне 6 января «внутренним делом США».

Ранее конгресс США утвердил итоги президентских выборов и признали победителем кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, сообщает РИА ФАН. При этом заседание пришлось прервать из-за вторжения сторонников Трампа в здание Капитолия. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАМИД РФМария Захарова
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