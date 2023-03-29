Экс-госсекретарь США Помпео может посетить Украину

Американские СМИ сообщают, что бывший госсекретарь США Майк Помпео может посетить Украину.

Визит планируется 3 апреля. Издание Politico не приводит деталей визита. Неясным остается и вопрос встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что Помпео ранее приезжал в Киев и встречался с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что без поддержки США Украина проиграет в военном конфликте с Россией. Также он отметил, что международное сообщество и народ Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, сообщает НСН.

