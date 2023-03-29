Экс-госсекретарь США Помпео может посетить Украину
Американские СМИ сообщают, что бывший госсекретарь США Майк Помпео может посетить Украину.
Визит планируется 3 апреля. Издание Politico не приводит деталей визита. Неясным остается и вопрос встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стоит отметить, что Помпео ранее приезжал в Киев и встречался с Зеленским.
Ранее Зеленский заявил, что без поддержки США Украина проиграет в военном конфликте с Россией. Также он отметил, что международное сообщество и народ Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, сообщает НСН.
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