Экс-глава Коми стал первым замначальника военно-медицинского управления Минобороны
Экс-главу Республики Коми Владимира Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России», — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Ранее Владимир Уйба ушел в отставку, экс-глава республики объявил, что перейдет на новую работу на федеральном уровне. Чиновник возглавлял Коми с 2020 года, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru