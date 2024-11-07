Экс-глава Коми стал первым замначальника военно-медицинского управления Минобороны

Экс-главу Республики Коми Владимира Уйбу назначили первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России», — указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Ранее Владимир Уйба ушел в отставку, экс-глава республики объявил, что перейдет на новую работу на федеральном уровне. Чиновник возглавлял Коми с 2020 года, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:НазначениеКомиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры