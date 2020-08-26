Джонсон высказался по поводу «отравления Навального»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к полному и прозрачному расследованию того, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Отравление Алексея Навального шокировало весь мир», - написал он на своей странице в «Твиттере».

Джонсон также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили власти Германии и глава европейской дипломатии.

Сторонники Навального считают, что его могли намеренно отравить. Российские врачи, однако, не нашли яда в его организме. В Кремле между тем призывают не спешить с выводами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти также хотели бы выяснить, из-за чего политик впал в кому, передаёт RT.

