Джонсон высказался по поводу «отравления Навального»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к полному и прозрачному расследованию того, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
«Отравление Алексея Навального шокировало весь мир», - написал он на своей странице в «Твиттере».
Джонсон также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Ранее с аналогичными заявлениями выступили власти Германии и глава европейской дипломатии.
Сторонники Навального считают, что его могли намеренно отравить. Российские врачи, однако, не нашли яда в его организме. В Кремле между тем призывают не спешить с выводами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти также хотели бы выяснить, из-за чего политик впал в кому, передаёт RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru