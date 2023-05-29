Дума рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю
29 мая 202317:25
В Госдуму включили проект о денонсации договора с Украиной. Он подразумевает разрыв сотрудничества в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что пленарное заседание по обсуждению данного вопроса состоится 1 июня.
Договор между Москвой и Киевом был подписан в Керчи в декабре 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru