Дума рассмотрит денонсацию соглашения с Украиной по Азовскому морю

В Госдуму включили проект о денонсации договора с Украиной. Он подразумевает разрыв сотрудничества в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что пленарное заседание по обсуждению данного вопроса состоится 1 июня.

Договор между Москвой и Киевом был подписан в Керчи в декабре 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

