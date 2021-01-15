«Дорогой Тайип»: Макрон прислал письмо Эрдогану
Президент Франции Эммануэль Макрон прислал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо о желании нормализовать отношения двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как пишет газета Sabah, глава МИД сообщил об «очень хорошем и положительном письме» от французского лидера. Макрон выразил желание развивать отношения Франции и Турции, а также встретиться с Эрдоганом.
«Он даже от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — добавил Чавушоглу.
По словам главы турецкого МИД, президент положительно отреагировал на письмо и «с удовольствием» встретится с французским коллегой.
Отношения Франции и ряда мусульманских стран обострились после убийства учителя студентом-мусульманином в пригороде Парижа. На ситуацию повлияли и высказывания Макрона о том, что Франция не намерена отказаться от публикации карикатур религиозной тематики.
Эрдоган тогда призвал граждан Турции отказаться от французских товаров. Кроме того, на обострение франко-турецких отношений повлияли оскорбления со стороны президента Турции, заявившего, что Макрону нужно «лечить психику».
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