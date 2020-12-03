Депутаты Госдумы в декабре возобновят зарубежные поездки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» завил, что депутаты постепенно возвращаются в прежний формат работы.

Спикер рассказал, что в конце декабря парламентарии планируют поездку в Южную Корею.

«Накопились темы для обсуждения в двустороннем формате в режиме комиссии, которая должна рассмотреть совершенно конкретные вопросы и экономического сотрудничества, и межпарламентского взаимодействия», - добавил Володин.

По словам председателя ГД, в 2020 году это будет первая поездка депутатов, однако с учётом ситуации, связанной с пандемией, депутаты считают правильным постепенно возвращаться к очному формату коммуникаций.

Володин уточнил, что международная повестка становится более насыщенной - ожидаются визиты председателей парламентов Ирана и Киргизии, а российские депутаты обсуждают поездки в 2021 году во Вьетнам, Сербию, Иран и Турцию.

