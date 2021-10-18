Депутат Рады объяснил отношения Украины с Западом одесским анекдотом

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович описал одесским анекдотом отношения Украины с Западом. Парламентарий заявил, что сегодня Киев не «дружит» с Западом.

«Хотите я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», — отметил Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат рассказал, как одна женщина пожаловалась подруге, что ее супруг разлюбил ее. На вопрос, почему ей так показалось, главная героиня заявила, что ее муж уже два года не появляется дома.

Рабинович объяснил, что у Запада есть собственные интересы, и непонятно, заем он нужен простым украинцам. По словам депутата, «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают»: с чистыми улицами и верховенством права, которых нет на Украине, отмечает Газета.ру. Рабинович добавил, что страну нельзя перенести в Европу, однако возможно построить в ней похожий образ жизни.

