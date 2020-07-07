Депутат МГД Ольга Шарапова назвала основные преимущества внедрения ЕМИАС в столичных стационарах

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова рассказала об основных преимуществах внедрения в московских стационарах Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом сообщает «АиФ».

Шарапова отметила, что главной целью внедрения ЕМИАС являются повышение производительности труда медработников и предоставление удобного сервиса для пациентов. «Благодаря ЕМИАС врачи могут увидеть результаты анализов и заключения коллег, оценить динамику здоровья пациента», - подчеркнула она и напомнила, что в 2019 году в российской столице заработал ещё один важный компонент медицинской информационной системы - электронная медкарта.

По словам депутата, система позволяет управлять потоками пациентов, выписывать электронные рецепты, содержит интегрированную амбулаторную медицинскую карт. «Это позволяет врачам сразу же получать актуальную информацию, а сам пациент может ознакомиться со своей электронной картой на портале mos.ru», - добавила она.

По словам Шараповой, в настоящее время к ЕМИАС подключено большинство городских поликлиник и шесть стационаров. Она отметила, что первыми стационарами, подключёнными к системе, стали НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Морозовская детская городская клиническая больница, больница имени Давыдовского и клиническая больница № 15 имени Филатова.

