Четверо военных погибли в Сирии при атаке террористов
В сирийской провинции Дераа от рук экстремистов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь были ранены. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По словам контр-адмирала, район Дераа Аль-Балад провинции Дераа подвергается нападениям, ситуация обострилась. Террористы атакуют государственные и правительственные учреждения, а также военных и правоохранителей.
По имеющимся сведениям, накануне террористы также напали на блокпосты армии САР, погибли четыре сирийских военных, 15 были ранены.
Вооруженный конфликт между правительственными силами САР и боевиками начался в 2011 года. В 2017 году Москва начала выводить военных с сирийской территории.
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