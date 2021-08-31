Четверо военных погибли в Сирии при атаке террористов

В сирийской провинции Дераа от рук экстремистов погибли четыре сирийских военнослужащих, еще восемь были ранены. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По словам контр-адмирала, район Дераа Аль-Балад провинции Дераа подвергается нападениям, ситуация обострилась. Террористы атакуют государственные и правительственные учреждения, а также военных и правоохранителей.

По имеющимся сведениям, накануне террористы также напали на блокпосты армии САР, погибли четыре сирийских военных, 15 были ранены.

Вооруженный конфликт между правительственными силами САР и боевиками начался в 2011 года. В 2017 году Москва начала выводить военных с сирийской территории.

