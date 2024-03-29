Бывшего врио губернатора Приморья Тарасенко назначили главой Росморречфлота
Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначен главой Росморречфлота, соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что прежнего руководителя Росморречфлота Захария Джиоева освободили от должности «по его просьбе».
Андрей Тарасенко родился во Владивостоке. В 2017-2018 годах он временно исполнял обязанности главы Приморья, позже занял пост замглавы Росморречфлота и работал в ведомстве до 2020-го. Также Тарасенко возглавлял правительство Якутии (до 2023 года), а позднее стал замгендиректора ФГУП «Нацрыбресурс».
Между тем бывшего бизнес-омбудсмена Воронежской области Павла Ковалева назначили новым зампредседателя правительства Луганской Народной Республики, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
- В России подготовка автомобиля к весне подешевела до 27 тысяч рублей
- Песков: Французская сторона должна обеспечить безопасность россиян на ОИ-2024
- Томас Бах: МОК удалось избежать бойкота Олимпиады со стороны России и Украины
- Хуснуллин заявил о планах продлить МЦД до 11 российских регионов
- Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев
- Минтруд РФ связал низкую безработицу со структурной перестройкой экономики
- Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры
- Силуанов: Прибыль туриндустрии РФ в 2023 году составила почти 280 млрд рублей
- Макаревич неоднозначно посочувствовал пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru