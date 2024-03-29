Бывшего врио губернатора Приморья Тарасенко назначили главой Росморречфлота

Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначен главой Росморречфлота, соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что прежнего руководителя Росморречфлота Захария Джиоева освободили от должности «по его просьбе».

Андрей Тарасенко родился во Владивостоке. В 2017-2018 годах он временно исполнял обязанности главы Приморья, позже занял пост замглавы Росморречфлота и работал в ведомстве до 2020-го. Также Тарасенко возглавлял правительство Якутии (до 2023 года), а позднее стал замгендиректора ФГУП «Нацрыбресурс».

Между тем бывшего бизнес-омбудсмена Воронежской области Павла Ковалева назначили новым зампредседателя правительства Луганской Народной Республики, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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