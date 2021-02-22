Боррель рассказал о реакции глав европейских МИД на его визит в Россию
Совет глав МИД стран, входящих в ЕС, не подвергал критике главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за его визит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании в понедельник, как заявил сам Боррель, "не было критики". Ранее дипломату пришлось оправдывать перед Европарламентом свой визит в Россию, прошедший с 4 по 6 февраля. Многие депутаты ЕП сочли посещение России "проявлением слабости".
За время пребывания в России Боррель провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он также встретился с представителями общественных организаций. По результатам встречи Боррель рассказал о сферах сотрудничества между ЕС и РФ.
Глава Европарламента заявил, что выступает за "диалог с Москвой", несмотря на имеющиеся разногласия и сложности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19
- Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
- Парламент Грузии утвердил новое правительство
- Лукашенко привез в подарок Путину корзину с белорусской едой
- В Евросоюзе начали подготовку новых санкций против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru