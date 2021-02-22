Боррель рассказал о реакции глав европейских МИД на его визит в Россию

Совет глав МИД стран, входящих в ЕС, не подвергал критике главу европейской дипломатии Жозепа Борреля за его визит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании в понедельник, как заявил сам Боррель, "не было критики". Ранее дипломату пришлось оправдывать перед Европарламентом свой визит в Россию, прошедший с 4 по 6 февраля. Многие депутаты ЕП сочли посещение России "проявлением слабости".

За время пребывания в России Боррель провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он также встретился с представителями общественных организаций. По результатам встречи Боррель рассказал о сферах сотрудничества между ЕС и РФ.

Глава Европарламента заявил, что выступает за "диалог с Москвой", несмотря на имеющиеся разногласия и сложности.