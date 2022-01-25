Более 20 человек пострадали при столкновениях в Киеве
Более 20 человек пострадали при столкновениях между полицией и протестующими во время митинга у здания Верховной рады. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что пострадали 18 сотрудников полиций и трое митингующих. Также в полиции опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о гибели одного человека.
Возбуждены два уголовных дела по статьям «хулиганство», «угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов». Задержанных доставили в полицию.
Участие в митингах приняли участие представители малого и среднего бизнеса, требующие принятия законов для упрощения своей работы. Среди требований была, в частности, отмена обязательности наличия кассовых аппаратов.
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