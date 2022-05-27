Блинкен: США работают над укреплением позиции Украины на переговорах с РФ
Власти США работают над тем, что военная помощь Украины укрепляла позиции страны на переговорах с РФ. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.
Блинкен заявил, что проводит переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на постоянной основе. По его словам, таким образом, США находятся в курсе того, есть ли у Украины все необходимое «для борьбы с российской агрессией».
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru