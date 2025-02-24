Бесчеловечный: Кадыров прокомментировал приказ Сталина о депортации чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram сообщение о депортации чеченцев и ингушей, которая началась 23 февраля 1944 года.

По его словам, 23 февраля — скорбная дата в истории чеченского народа. Политик напомнил, что по бесчеловечному приказу советского лидера Иосифа Сталина, чеченцы и ингуши были насильственно выселены в Сибирь и Среднюю Азию.

Кадыров отметил, что ложные обвинения, ставшие официальным оправданием этого, «не выдерживают никакой критики».

Историки считают, что всего выселили более полумиллиона человек.

