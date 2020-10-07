Берлин пригрозил Москве санкциями из-за Навального

Власти ФРГ намерены наложить санкции против лиц, которые, по их мнению, имеют отношение к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.

Глава МИД Германии Хайко Маас написал в своём Твиттере, что «если Россия не прояснит, что произошло с Навальным и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны, в том числе со стороны ЕС и ОЗХО».

Ранее Маас заявил, что до сих пор от Москвы были получены только «абсурдные упреки к Германии и ОЗХО». Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в свою очердь сообщил, что Берлин обсудит отравление Навального в ЕС, назвав инцидент «серьёзным нарушение, которое нельзя оставить без последствий».

Сам Навальный не исключил, что в отношении России будут введены санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что химическое оружие». При этом он против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитсткого».

Москва отрицает факт отравления Навального на территории РФ и требует от Берлина доказательства. В Германии эти требования игнорируют.

