Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вновь прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.
О визите главы МИД не объявлялось заранее из соображений безопасности.
Как отметила Бербок, Германия и многие партнеры «твердо стоит на стороне Украины». Министр напомнила, что Берлин недавно выделил Киеву 170 млн евро на энергетическую помощь. Кроме того, Бербок сослалась на инициативу Германии по противовоздушной обороне.
Ранее глава МИД ФРГ выступила за удовлетворение запроса Украины об отправке крылатых ракет большой дальности Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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