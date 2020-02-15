Белоруссия не будет «дружить» с какой-либо страной против другой

Министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет "дружить" с одной страной в ущерб другой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью в газете "Известия".



Макей ответил на вопрос журналиста о том, насколько сильно в Белоруссии американское влияние и добавил, что страна готова "укреплять и развивать" отношения как с Россией, так и с ЕС и США. Также он отметил, что перенести страну на американский континент невозможно, и отношения с европейскими партнерами "естественно" останутся более близкими.

Как передает агентство, отношения между белорусской и западной сторонами активно развиваются в свете последних событий по урегулированию конфликта на востоке Украины. Так, впервые за 11 лет в республику вернется американский посол, а недавно страну посетил госсекретарь США Майк Помпео. Однако белорусские власти беспокоит активизация НАТО у границ страны, о чем неоднократно заявлял президент Александр Лукашенко.