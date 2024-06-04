Байден допустил, что Украину могут не взять в НАТО

Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, которое является подразделением британской Allwyn и владеет Моравским газохранилищем в Чехии, планирует прекратить сотрудничество с «Газпромом» к концу июня, сообщает издание Guardian со ссылкой на внутреннее письмо.

По данным издания, предприятие планирует выкупить долю «Газпрома» в компании под давлением британских властей.

«Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня», — говорится в публикации.