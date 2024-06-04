Байден допустил, что Украину могут не взять в НАТО

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Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, которое является подразделением британской Allwyn и владеет Моравским газохранилищем в Чехии, планирует прекратить сотрудничество с «Газпромом» к концу июня, сообщает издание Guardian со ссылкой на внутреннее письмо.
По данным издания, предприятие планирует выкупить долю «Газпрома» в компании под давлением британских властей.
«Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня», — говорится в публикации.
По данным издания, Allwyn, принадлежащая чешскому миллиардеру Карелу Комареку, является крупным оператором лотерей в Британии. В июне 2022 года Allwyn была названа «предпочтительным претендентом» на лотерейный контракт на сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Однако, сотрудники комиссии по азартным играм сообщили, что ожидают объявления о планах прекращения отношений с «Газпромом» в течение нескольких дней. В то время MND не смогла полностью реализовать план по выкупу доли «Газпрома», передает «Радиоточка НСН».
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